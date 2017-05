Cameroun: Scrabble - Honneur aux vice-champions d'Afrique

Calmes et assurés, Patrick Seunang et François Roland Balog iront aux championnats du monde en août. Et le dernier, classé 50e mondial, est automatiquement qualifié pour les Jeux de la Francophonie 2017. A.B.

Le parcours du Cameroun à Abidjan se résume à deux médailles d'or en scrabble blitz (version rapide) et classique, remportées par Patrick Seunang ; une médaille de bronze en scrabble blitz, le titre de vice-champion d'Afrique en scrabble duplicate (élite), celui de champion d'Afrique série 2 en paires et de champion d'Afrique en série 2 scrabble duplicate-élite.

Partis du Cameroun dans l'anonymat, ils sont reçus en héros. Auréolés de médailles, les mains chargées de trophées, les vice-champions d'Afrique étaient au ministère des Sports et de l'Education physique. L'équipe de six, représentant le Cameroun aux deuxièmes championnats d'Afrique de la discipline est allée présenter ses gains au ministre Bidoung Mkpatt.

