Cameroun: Enseignement supérieur - Place à la formation en alternance

Ce partenariat est l'aboutissement de deux jours de travaux qui ont réuni au cours d'un forum, les responsables des entreprises et ceux des institutions universitaires du Cameroun. Les travaux étaient ainsi axés sur les thèmes « Interprétation et bilan de l'article 105 de la loi des finances 2016 et 2017 ». Et « Relecture et amendements des projets de texte élaborés en matière de stage ».

Un grand pas vient d'être franchi dans le cadre de la professionnalisation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Dans le but de rompre avec le chômage des jeunes diplômés, le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Jaques Fame Ndongo a consolidé mercredi dernier à Yaoundé lors de la clôture du forum universitaire, un partenariat entre les universités et les entreprises. Il a ainsi mis en place l'opérationnalisation de la formation en alternance.

