La pêche sportive sénégalaise a été à l'honneur au Congrès électif des Assemblées générales électives des Fédérations Internationales de Pêche Sportive (FIP/Mer, Fips/Eau douce, Fips/Mouche et Fips/Casting) qui s'est déroulé du 27 au 30 avril à Prague (République Tchèque). Outre son élection à la vice-présidence de la Confédération Internationale de Pêche Sportive (Cips), Abdou Goth Diouf, président de la Fédération sénégalaise de Pêche sportive a été choisi par ses pairs africains pour diriger la confédération africaine de pêche sportive qui a été officiellement mise en place.

La pêche sportive sénégalais a franchi un pas avec l'élection d'Abdou Goth Diouf au poste de 1er vice président de la Confédération Internationale de Pêche Sportive (CIPS). C'était au terme des travaux du Congrès électif de l'instance mondiale et les Assemblées générales électives des Fédérations Internationales de Pêche Sportive (FIP/Mer, FIPS/Eau douce, Fips/Mouche et Fips/Casting) qui se sont déroulés du 27 au 30 avril à Prague (République Tchèque).

Après des élections très serrées, le président de la fédération sénégalaise, lui, a pu passer dés le premier tour avec 45 voix, suivi de l'Américain, John Knight avec 42 voix, du président de la Fédération tchèque, Joseph Dolezal avec 41 voix et enfin du président de la Fédération Sud Africaine Hymie Steyn avec 39 voix.

Il n'y a cependant pas eu de changement à la tête de l'instance mondiale puisque c'est le Hongrois Ferenc Szalay qui a été reconduit comme président de la CIPS. Le Sud-Africain Hymie Steyn a, quant à lui, été remplacé au poste de vice-président dans le bureau sortant par l'Américain John Knigt. Le travail accompli à la tête de la Commission de l'environnement, de la définition et de l'application de la politique environnementale a certainement joué grandement à la faveur du dirigeant sénégalais.

«Personnellement, je suis très fier de mon pays et de moi, en raison de l'envergure et de la composition de cette grande institution qui représente autant de pays (71) pour 50 millions de membres, dans les continents et à travers le monde », souligne le président de la Fsps.

Outre cette institution, le président Abdou Goth Diouf va également porter la casquette de président de la Confédération Africaine de Pêche Sportive (Caps) qui a été officiellement créée par les pays africains présents sous le couvert des instances internationales de la Pêche. Un autre sénégalais fait également son entrée dans le bureau l'instance africaine. Il s'agit de Wahid Harati qui été désigné comme secrétaire général de la Caps.

«En Afrique, c'est le leadership du Sénégal qui s'est imposé. Nous avons sur le plan sportif et environnemental un palmarès majeur en Afrique et dans le monde : champion du monde en 2002 et 2003, vice-champion du monde en 2000 et 4e au classement, depuis 2006. Nous comptons sur l'Etat du Sénégal pour nous aider à mettre en place la structure continentale. Pour cela, il faut un appui. C'est l'occasion de remercier le ministre des Sports, Matar Ba qui n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer dans nos sorties en Championnat du monde», a soutenu Abdou Goth Diouf.