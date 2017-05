Ile Maurice: Ashok Subron - «Il y a une pratique illégale au sein de Rose-Hill Transport»

«Il faut qu'il y ait des interactions entre tous les acteurs de la santé. Sans communication, on ne… Plus »

Il a, dans la foulée, indiqué que la Commission de conciliation et de médiation est au courant de cette affaire qui dure depuis six mois. En vain. Ainsi, une lettre a été envoyée au ministre Nando Bodha pour réclamer une réunion d'urgence. «La possibilité que les employés se dirigent vers des actions industrielles n'est pas à écarter si une solution n'est pas trouvée.»

Le syndicaliste conteste le fait que Rose-Hill Transport utilise des conducteurs d'autobus de MyChauffeur, une compagnie subsidiaire de RHT Ltd, pour compenser le manque d'effectif. Il ajoute que ces derniers ne seraient pas rémunérés. «Selon les provisions de la loi, il doit y avoir sept chauffeurs et sept receveurs pour travailler à bord de cinq autobus. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est une pratique illégale qui dure depuis plusieurs années», a fait ressortir Ashok Subron.

