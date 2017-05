Centrafrique: Le chef du maintien de la paix de l'ONU à Bangui pour honorer la mémoire des Casques bleus tués dans une attaque

Suite à une minute de silence observée en la mémoire des morts, le Secrétaire général adjoint a lu les noms des soldats de paix tombés : le second lieutenant Mao Eng, personnel médical; le second lieutenant Seang Norin, agent de contrôle de la qualité; le sergent Maman Tola, chauffeur adjoint; le sergent Som Im, conducteur, tous les quatre issus du contingent cambodgien, ainsi que l'adjudant-chef, M'Bark Azyz, chef de troupe du contingent marocain. M. Lacroix a exprimé ses plus sincères condoléances aux proches des défunts et à leurs pays.

« Cette attaque est une attaque contre les idéaux de paix et de sécurité des Nations Unies que nous sommes venus défendre ici en Centrafrique », a déclaré M. Lacroix. « Cette attaque ne doit pas restée impunie et les auteurs de cet acte, d'une extrême cruauté, devront être poursuivis en justice ».

« Je viens au nom du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, rendre hommage au sacrifice des cinq Casques bleus tués lundi et à leurs collègues blessés », a déclaré M. Lacroix au micro de Guira FM - la radio de la MINUSCA. « Au-delà de l'hommage, nous venons rassurer que les personnels civils et en uniforme continueront malgré tout leur mission en RCA », a-t-il ajouté.

Dix autres Casques bleus (neuf Marocains et un Cambodgien) blessés dans l'attaque de lundi sont actuellement soignés. M. Lacroix s'est rendu vendredi à leur chevet pour saluer leur courage et leur souhaiter un prompt rétablissement.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.