Afrique: CAF / Ligue des Champions - L'AS Vita Club diminué face à l'Espérance de Tunis

L'AS Vita Club entre en lice ce vendredi pour le compte de la phase des groupes de la CAF Ligue des Champions. Pour cette première journée de la phase des poules de cette compétition, les Dauphins noirs de Kinshasa se déplacent en Tunisie pour aller défier l'Espérance de Tunis, au Stade olympique 7 novembre de Rades.

Pour l'entraineur de l'AS Vita Club, cette rencontre de Tunis «sera un autre morceau. On est en train de faire de grands matches à chaque fois. Après Renaissance, on a eu Daring puis Mazembe (en Championnat). Et maintenant, c'est Esperance de Tunis, qui est une habituée de la compétition», a indiqué Florent Ibenge au micro de Radio Okapi.

V.Club abordera cette première journée de la CAF Ligue des Champions sans tout son effectif. La plupart des cadres se trouveraient à l'infirmerie. « Après le match contre Renaissance, on a eu des blessés et des maladies contre Daring. On a pu récupérer quelques-uns. Et après Mazembe, Obama s'est blessé et Baometo a fini très épuisé. Là, ils sont aux soins. On a pu faire un entraînement collectif hier [mercredi] et on va encore regarder aujourd'hui. Faut pas prendre le risque et essayer d'aligner la meilleure équipe possible en fonction de ces blessés », déclaré le technicien congolais.