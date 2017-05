Angola: Création des Coopératives pour les Anciens combattants

En RDC, des milliers de personnes continuent de fuir les violences dans les provinces du Kasaï. Et pour certaines,… Plus »

Le présent accord vise également à créer des nouvelles opportunités d'augmentation de postes d'emploi, a dit Victória de Barros Neto, rappelant qu'en 20'15 son Ministère avait procédé au lancement du Programme de Développement de l'Aquiculture, dans la province de Bengo, visant, non seulement à promouvoir une Aquiculture compétitive, économique et sociale, mais aussi à réduire le taux de pauvreté au sein des communautés rurales.

C'est la raison pour laquelle le Ministère a choisi la Pêche artisanale et l'Aquiculture, car elles s'allient et se familiarisent parfaitement avec les objectifs qu'il s'est assigné par la signature du présent accord avec le Ministère des Anciens combattants, a-t-elle ajouté.

Luanda — Un accord de coopération a été signé vendredi à Luanda par le Ministère de la Pêche et celui des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie, visant à encadrer les ex-soldats dans des projets de constitution de coopératives pour le développement de la pêche continentale.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.