Afrique: Ligue des champions - L'Espérance de Tunis débute bien !

L'Espérance Sportive de Tunis n'a pas manqué ses débuts dans la Ligue des champions de la CAF 2016-2017. Le club tunisien s'est imposé vendredi 3-1 devant l'AS Vita Club et prend du coup la tête du groupe C en attendant Mamelodi - Saint George.

A domicile, les Sang et Or débutent bien la partie. mais contre le cours du jeu, l'AS Vita Club trouve l'ouverture sur une contre-attaque bien menée et conclue par Yazid Atouba. L'Espérance ne perd pas de temps et égalise grâce à Coulibaly. Quelques instants plus tard, Khenissi transforme un penalty et donne l'avantage aux Tunisiens à la pause.

Au retour des vestiaires, la situation se complique pour les Congolais qui sont réduits à 10 après l'expulsion de Bangala. L'EST domine son sujet et ajoute un troisième but en fin de match par Badri.

Prochaine sortie, les Tunisiens seront en déplacement en Ethiopie, tandis que l'AS Vita Club accueillera Mamelodi Sundowns le 23 mai.