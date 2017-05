Afrique: Coupe CAF - Le FUS de Rabat se méfie de Kampala City

Stella Nyanzi, militante et universitaire ougandaise, a été libérée sous caution mercredi 10… Plus »

« J'ai visionné quelques matchs de Kampala City, c'est une très bonne équipe avec de bons joueurs. Ils ont été reversés de la Ligue des champions de la CAF. L'équipe est forte au niveau physique et ses joueurs sont rapides », a confié Walid Regragui dans propos relayés par Le360.ma. Mais le club de Rabat compte bien débuter cette Coupe CAF. « On a acquis de l'expérience sur le plan africain. Dans ce genre de compétitions, il n'y a pas de rencontres faciles. Le premier match de la phase de poule est toujours important. La rencontre sera difficile à négocier, mais on tentera d'arracher les trois points face à Kampala à tout prix », conclut Walid Regragui.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.