Congo-Kinshasa: Territoriale - Des preuves de la mauvaise gouvernance

Le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo exprime son… Plus »

Le premier à payer les frais est le gouverneur de la riche province du Haut-Katanga. Jean-Claude Kazembe a été déchu à l'unanimité par les députés provinciaux. Accusé de tribalisme et d'autoritarisme, Jean-Claude Kazembe a déplacé 26,7 millions Usd dans un compte privé. Au-delà de toutes ces accusations de mauvaise gouvernance, le fait est que le Haut-Katanga fait face à la crise, notamment dans la fourniture des produits de première nécessité dont le maïs. Alors que des tonnes de cette denrée pourrissent à l'intérieur de cette province et dans les provinces voisines faute de moyens de transport, Jean-Claude Kazembe suppliait les pays limitrophes de lui vendre de la farine de maïs. Gouverner c'est prévoir. Le sac de maïs a atteint la barre de 50 Usd alors qu'il s'achetait à 15 Usd en temps normal dans la ville de Lubumbashi.

Au plan national, l'économie congolaise est en train de décrochée depuis deux ans. Tous les indicateurs du cadre macroéconomique se dégradent depuis 2015. Au point que la République démocratique du Congo fait face aujourd'hui à une dépréciation continue du franc congolais, la monnaie nationale. Les réserves de changes fondent comme neige au soleil. Elles sont passées de1,4 milliard fin décembre 2015 à 735 millions Usd. Le taux de croissance aussi se situe à 2,3% à fin 2016 alors qu'il était à 9,5% à fin 2014. La production nationale reste faible. Ce qui impose au pays d'importer quasiment tous les produits que les Congolais consomment. Et donc, la gestion du cadre macroéconomique a failli. D'où, la dégringolade de l'économie nationale qui ne peut résister face aux chocs extérieurs. Ça c'est au niveau national.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.