Congo-Kinshasa: Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des initiatives à résultats rapides

Les acteurs de développement constitués de représentants des services de l'Administration publique et des acteurs non étatiques variés évaluent, depuis hier jeudi 11 mai à Kinshasa, la revue à mi-parcours de la mise en œuvre des initiatives à résultats rapides (IRR).

Cet atelier s'inscrit dans le contexte de l'initiative « L'Afrique pour les résultats », programme d'importance du projet « Communauté africaine de pratiques (AfCop) appuyé par la banque africaine de développement (BAD)».

Le directeur des Infrastructures au ministère du Plan, Dieudonné Boenga, qui a représenté la secrétaire générale au Plan, a appelé les participants à faire un examen sans complaisance de ces IRR pour mettre en exergue les contraintes rencontrées et les pistes de solutions pour mieux préparer l'atteinte des objectifs de performance à 100% à la revue finale de ces IRR à la prochaine phase de 50 jours qui complétera à 100 jours, le délai butoir.

Selon lui, le gouvernement de la RDC donne de l'importance capitale à la problématique de la gestion axée sur les résultats et de l'approche par résultats rapides en tant qu'instruments essentiels et outils de la promotion de l'efficacité et de la performance dans la mise en œuvre des activités du processus de développement.

Prendre goût à avoir des résultats probants

« La pratique de la gestion axée sur les résultats comme celle des Initiatives à résultats rapides s'est imposée au cours de la dernière décennie comme une réponse aux défis que doivent relever les pouvoirs publics face aux exigences légitimes des citoyens pour une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques », a-t-il indiqué.

Les participants ont suivi tour à tour des présentations, notamment sur la maximisation des recettes propres de la commune de Kimbanseke ; la réduction des perceptions opérées auprès des PME/PMI et des entreprises de petite taille de Kinshasa ; l'amélioration de l'efficacité du suivi-évaluation des projets d'investissements publics ; la production de la revue trimestrielle des données statistiques des échanges entre la République démocratique du Congo et les Etats membres de COMESA.

Ce vendredi, avant le rapport synthèse des travaux, d'autres présentations sont prévues. Il s'agit, entre autres, de l'amélioration de la gestion statistique de l'énergie, du démarrage du centre de santé de Mutiene au Plateau des Bateke dans les périphériques de Kinshasa et de l'amélioration de la qualité des soins à travers l'actualisation des protocoles et la rationalisation des prescriptions médicales à l'hôpital Saint Joseph de Limete.

Pour rappel, le processus des Initiatives à résultats rapides (IRR) repose sur trois socles essentiels dont la transparence, la redevabilité et le contrôle citoyen. Etant la principale bénéficiaire, la population y exerce automatiquement son contrôle et surtout que tout se passe en dehors du champ politique grâce à la présence des coaches certifiés sur le plan national et international. A force de s'exercer à ce genre d'activités, les acteurs de la vie sociale, politique et autres prennent goût à avoir des résultats probants face à certaines difficultés et résolvent ainsi des problèmes réels qui se posent dans la société.