Cote d'Ivoire: Un ex-planton devenu chargé de mission chez Ouattara invite à croire en son destin

En marge de la dernière étape de Miss-Côte d'Ivoire le 29 avril 2017 à Korhogo, Lacina Ouattara dit "Las Pr", parrain de l'évènement a reçu les journalistes à sa résidence de la cité du Poro.

À cette occasion, le chargé de mission à la Présidence de la République,a révélé qu'un jour, il était de passage à Cocody-Cité des arts (Abidjan) lorsque l'une de ses connaissances a hurlé dans la circulation "Las Pr" pour l'appeler. Les regards se sont alors braqués sur lui, et depuis ce jour tout le monde l'appelle "Las Pr"; un nom qui lui a permis d'être encore plus populaire.

C'est pourquoi, il a dit : «Je lance un avis de recherche pour retrouver celui qui m'a nommé "Las Pr" afin de lui traduire toute sa reconnaissance. C'est un nom prophétique ».

Le Chargé de mission du Président de la République a rappelé qu'à Washington où il a vécu pendant plus de 25 ans, on l'appelait , "Las Rdr".

Il a révélé : « J'ai été planton à la mairie de Korhogo, et quand j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis avec feu Kassoum Coulibaly, j'y suis resté pour me battre afin de gagner ma vie. C'est aux États-Unis que j'ai rencontré le Président Alassane Ouattara pour la première fois, alors qu'il était encore opposant. J'ai pu le rencontrer parce que tout le monde m'appelait" Las Rdr"; et il voulait voir celui qui portait ce nom. Après son accession au pouvoir, le Président Alassane Ouattara m'a appelé à ses côtés. Voilà comment de petit planton de la mairie de Korhogo que j'étais, je suis devenu chargé de mission du Président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, il faut croire en son destin ».

Parlant de la beauté de la femme africaine, Las Pr a dit qu'il préfère les femmes qui conservent leur teint naturel, et qu'il n'encourage pas celles qui se dépigmentent.

Il a assuré que sa maison reste ouverte à tout le monde tant à Korhogo qu'à Abidjan où elle ne désemplit jamais parce que c'est ce que le Président Alassane Ouattara lui a enseigné.

Pour ce qui est de la politique locale de Korhogo, Las Pr souligne avec force qu'aucun poste électif ne l'intéresse. Il dit vouloir simplement être au service de la population et à la disposition de son ainé Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et chef de gouvernement , par ailleurs, maire de Korhogo.