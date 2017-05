Congo-Brazzaville: Alimentation - Les Congolais toujours grands consommateurs de bière en dépit de la crise

Et de conclure : « Le niveau de consommation n'a pas changé mais on constate juste une légère baisse de revenus. Les gens ne se sont pas abstenus de boire la bière, mais ils s'intéressent aux produits moins coûteux ».

Au Congo, la ville de Brazzaville est le plus important marché en termes de population et de consommation de bière. Elle est suivie de Pointe-Noire, la capitale économique.

Il émet en outre le vœu que les fabricants de bière ajustent les prix de leurs produits en tenant comptant de la morosité de l'environnement économique et financier national et régional.

« La bière est comme un aliment autour duquel on se retrouve avec les amis pour discuter, échanger les idées. Mais, la conjoncture ne permet plus d'acheter les bières qui coûtent chères. Les gens préfèrent celles qui sont vendues moins chères. Car, il est souvent difficile de changer une habitude », confie Léon Moukouri, journaliste.

