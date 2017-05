Nigeria: Plus de 1000 victimes déjà

Pour l'avenir, un vaccin pentavalent est en cours de développement afin de couvrir les cinq sérogroupes du méningocoque soient les A ,C, Y, W et X qui circulent en Afrique. Un espoir pour permettre de venir à bout de ces épidémies.

« On a très, très peu de cas de méningo A parce qu'on a mis en place une stratégie globale contre le méningo A. Il s'agit de faire une approche pour le méningo C et pour d'autres sérogroupes. Faire une approche encore plus globale parce qu'il y a d'autres sérogroupes qui peuvent circuler et qui circulent activement, effectivement, dans ces pays-là, comme le sérogroupe W », poursuit le Dr Muhamed-Kheir Taha.

La stratégie qui a été adoptée depuis 2010 était pour éradiquer, ou au moins limiter, la méningite méningo A. Et c'est d'ailleurs le cas maintenant », explique le Dr Muhamed-Kheir Taha de l'Institut Pasteur, responsable du Centre national de référence des méningocoques pour la France et collaborateur de l'OMS.

Depuis novembre 2016, une épidémie de méningite sévit au Nigeria. Près de 14 000 cas suspectés ont été enregistrés et plus de 1 000 personnes sont mortes. Le Centre national de surveillance des maladies affirme que l'épidémie est contenue avec un ralentissement de la contamination dans les zones affectées.

