Sénégal: Soutien au cinéma - Le Fopica sera porté à 2 milliards de FCfa en 2018

Outre le ministre de la Culture et de la Communication et son directeur de Cabinet, le directeur de la Cinématographie, le secrétaire général de l'association des Cinéastes sénégalais associés (Cineseas), entre autres, étaient présents à cette audience.

Le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) sera porté à 2 milliards de FCfa, en 2018. Le président de la République a fait l'annonce, mercredi, lors d'une audience accordée aux cinéastes sénégalais dont les films ont été récompensés au Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco 2017) de Ouagadougou, au Burkina.

La hausse du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) à 2 milliards de FCfa, l'érection d'une Cité du Cinéma à Diamniadio et l'effacement de la dette de réalisateurs disparus ont été les mesures annoncées par le président Macky Sall, lors d'une audience accordée, mercredi, à une délégation de cinéastes sénégalais primés au Fespaco 2017.

