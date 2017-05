Sénégal: Ministère de l'Economie - 46 hauts cadres formés en coaching

Des cadres dirigeants du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan ont reçu, hier, leur attestation à l'issue d'une formation en coaching. La cérémonie a été présidée par le ministre du Budget Birima Mangara qui a relevé la nécessité d'accompagner les managers pour mieux conduire les changements et réaliser l'ambition de leur ministère.

Une administration performante requiert des ressources humaines de qualité, capables de conduire à un changement et à l'émergence. C'est dans ce contexte que s'inscrit la première phase du projet intitulé : « Coaching des cadres dirigeants du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan», lancé en novembre 2016. Ce projet exécuté sur une période de six mois vise à aider les hauts fonctionnaires « à mieux prendre en charge les différentes réformes et la réorganisation de leur département ». « Il est apparu nécessaire d'accompagner nos managers pour mieux les préparer à conduire les changements et réaliser l'ambition de notre ministère, en sa qualité de département stratégique », a déclaré le ministre du Budget, Birima Mangara.

Il présidait, hier, la clôture de l'atelier de synthèse et de dynamisation du Coaching des cadres dirigeants du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (Mefp). Pour le ministre, la démarche de coaching pourrait constituer un « outil efficace » de renforcement de l'efficacité de l'administration « pour une bonne mise en œuvre de nos politiques publiques ». Birima Mangara estime que les premiers résultats sont encourageants et militent en faveur d'une pérennisation du dispositif de coaching. Il a soutenu que cet atelier de synthèse et de dynamisation permet d'évaluer les activités et de dégager la stratégie de pérennisation d'un dispositif de coaching interne. Le ministre a magnifié l'exemplarité de la coopération entre l'Union européenne et l'État du Sénégal.

Karolina Stasiak, chargée d'affaires par intérim de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, a indiqué que le coaching peut être un « puissant catalyseur » pour faire de chaque cadre dirigeant du ministère un « champion des réformes ». « Les cadres formés ont su faire preuve, dit-elle, d'un bel esprit d'ouverture pour se mettre progressivement en mouvement afin de tirer pleinement les bénéfices du coaching ». Elle estime que l'évaluation témoigne des améliorations obtenues à la fin de ce parcours de coaching. Karolina Stasiak est convaincue que les apports de cette formation ouvriront à ces cadres de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite de leurs missions.

Elle souligne que le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan est en train d'enclencher une nouvelle dynamique d'accompagnement des ressources humaines qui mérite d'être élargie à l'ensemble de l'administration. Pour elle, cette initiative inscrirait le Sénégal dans le sillage des pays émergents dont certains ont choisi « de faire du développement du leadership de leurs hauts fonctionnaires une clé pour ancrer la logique de la performance dans l'administration publique et conduire le changement ». Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan envisage la consolidation des acquis pour les cadres bénéficiaires de ce premier programme, la pérennisation de la démarche du coaching et l'élargissement des cibles par la mise en œuvre de nouveaux projets à l'intention d'autres cadres.