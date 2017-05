Sénégal: Lutte contre l'extrémisme - Mankeur Ndiaye prône une synergie d'actions

Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a clôturé, avant-hier, le séminaire sur les Réponses doctrinales à l'extrémisme violent.

Le ministre a soutenu que les conclusions de cette rencontre constituent un véritable référentiel dans le débat actuel et doivent être versées comme contributions aux débats du prochain Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, en novembre prochain auquel je vous convie.

Le ministre des Affaires étrangères a, d'emblée, magnifié la pertinence du thème, soulignant que « l'extrémisme violent est une problématique actuelle qui nous interpelle tous et qui doit mobiliser l'ensemble de la Communauté internationale ». Selon lui, la lutte contre l'extrémisme violent doit être globale et son éradication n'est possible que dans une synergie d'actions. Il a soutenu que ce séminaire s'inscrit dans la continuité du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Il pense que les conclusions de cette rencontre constituent un véritable référentiel dans le débat actuel et elles doivent être versées, comme contributions, aux débats du prochain Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, en novembre prochain auquel les séminaristes d'aujourd'hui sont conviés.

De l'avis de Mankeur Ndiaye, le djihadisme prôné par les organisations terroristes se nourrit essentiellement de l'ignorance des vrais valeurs de l'Islam et donc du déficit d'enseignement islamique, en particulier chez les jeunes. Il a insisté sur la nécessité de lutter contre le manque de culture islamique et de promouvoir l'éducation aux valeurs humaines universelles telles que la tolérance, la diversité et le respect de l'autre, conditions sine qua non pour vivre ensemble dans un environnement pacifié.

« C'est dans ce droit fil et, sur instruction de Son Excellence Monsieur Macky SALL, président de la République, que ce séminaire est organisé pour approfondir la réflexion sur la thématique « Réponses doctrinales à l'extrémisme violent ».

D'après lui, le but recherché est de faire une radiographie de la construction et des références théologiques telles qu'elles sont manipulées et instrumentalisées par les groupes extrémistes et de trouver des réponses dans l'Islam pour déconstruire le système de propagande djihadiste. Il estime, par conséquent, qu'un travail intense et continu d'un contre discours de dé-légitimation, largement popularisé s'avère être une réponse utile. Il a salué la présence, au séminaire, des représentants des familles religieuses du Sénégal « qui jouent un rôle de régulateurs sociaux et qui doivent être pleinement associées aux initiatives de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent ». Le ministre des Affaires étrangères, s'appuyant sur le rapport synthétique de la rencontre, a affirmé que des réponses doctrinales de l'Islam à l'extrémisme violent existent et qu'elles sont biens codifiés dans le Coran et les Hadiths du Prophète (Paix et Salut sur Lui).

Il est d'avis que ces références doivent nous servir de guide et les pratiquants, imams et prêcheurs, détenteurs du savoir, doivent, comme les y invite le Coran, exposer ces références à partir du moment où nous avons la conviction que c'est la voie à suivre.

Mankeur Ndiaye en a profité pour magnifier « le modèle d'un Islam soufi au Sénégal qui a énormément contribué à l'encrage de la Paix et de la stabilité dans le pays ». Ce modèle, a-t-il insisté, est aussi basé sur la pluralité des doctrines, et mérite d'être encouragé, renforcé et partagé.