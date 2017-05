Madagascar: Taolagnaro - Exportation de viande envisagée

Le projet redynamisera l'élevage de bovins et de caprins dans l'Anosy et l'Androy. La création d'emplois ainsi qu'une amélioration des conditions de vie de la population rurale font partie des retombées escomptées. Cependant, force est de craindre une éventuelle flambée des prix de la viande sur le marché local.

L'équipe du projet et une délégation de la Société financière internationale (SFI) sont venues dans la Cité dauphine et ont effectué une visite de courtoisie auprès du chef de la région Anosy. À cette occasion, elles ont présenté l'état d'avancement du projet.

Entre crainte et espoir. Telle est l'attitude des habitants de la région Anosy face au projet d'installation de l'entreprise Bonne Viande de Madagascar (BOVIMA) à Manambaro dans le district de Taolagnaro. Il s'agit d'exporter de la viande de zébus et de chèvres.

