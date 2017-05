Sénégal: Un lanceur d'alerte pointe les freins aux mobilisations citoyennes

Dakar — "La crise du leadership et les conflits générationnels au Sénégal" sont un frein aux mobilisations citoyennes, a indiqué Charles Vieira Sanches, de la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF).

Ce membre de la société civile a fait cette déclaration dans la dernière publication des discussions du groupe Laboratoire d'études et d'analyse pour le développement (LEAD), axées sur le thème : "Citoyenneté active et action publique au Sénégal".

"Il y a une crise de leadership au Sénégal. Ce qui fait que les mobilisations citoyennes ne marchent plus. Il y a aussi un conflit générationnel. Les anciens veulent que les jeunes restent à côté et ces derniers ne comprennent pas l'attitude des anciens", a-t-il expliqué.

Le représentant de la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique a insisté sur la nécessité de trouver un "terrain d'entente" et surtout un "point d'équilibre", en vue de mieux établir des points de convergence pour une meilleure compréhension entre les jeunes et les vieux.

M. Sanches est par ailleurs largement revenu sur l'histoire politique du Sénégal, marquée par une succession de régimes politiques, du premier président de la République Léopold Sédar Senghor à l'actuel chef de l'Etat Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

Il a relevé des "permanences en terme de citoyenneté" durant les cinq dernières décennies, avec des évolutions plus ou moins positives. Pour lui, "la mobilisation citoyenne n'a pas beaucoup évolué et repose souvent sur une médiation entre les élites et la grande masse de la population".

Evoquant une sorte de "contrat social", M. Sanches a fait observer que "l'intermédiation sociale est faite par les guides religieux".

"Une réalité constante au Sénégal puisque les autorités religieuses jouent toujours ce rôle, selon l'animateur de cette thématique sur les mobilisations citoyennes et l'action publique au Sénégal".

Il a invité à rechercher les voies et moyens "pour séparer le temporel et le spirituel en promouvant une culture de la sanction, une application stricte de la loi et une révision du contrat social sénégalais qui date de 1960".

Les autres participants, de leur côté, ont relevé que "la laïcité au Sénégal n'est pas comprise dans la mesure où plusieurs fonds publics, qui se chiffrent à des milliards de francs CFA, sont dépensés tous les ans pour réhabiliter des édifices religieux".

Les intervenants ont aussi abordé des sujets relatifs à la démocratie sénégalaise, jugée "embryonnaire". Ils ont insisté sur des valeurs comme "la discipline et le civisme" qui, selon eux, sont les seuls préalables valables, si le Sénégal veut prétendre à l'émergence.

Certains ont préconisé "une politique de renforcement de la citoyenneté par une appropriation de l'école par la communauté, la création de structures d'encadrement et d'accompagnement et des mécanismes pour un dialogue permanent et sincère entre les acteurs sociaux".

Une implication de tous les acteurs dans les débats sur des sujets d'importance capitale, comme l'éducation, la restauration de l'Autorité étatique et la mise en place d'une étude scientifique sur les tares qui affectent la société sénégalaise et les actes qui inhibent les mobilisations citoyennes sont fortement recommandées par les différents participants.

Les participants à ce forum débat, qui se réunissent mensuellement dans les locaux de la Banque mondiale, sont invités, à titre individuel, à exprimer un point de vue sur une thématique.