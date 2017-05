Sénégal: La stratégie de lutte contre la grippe aviaire mise en exergue

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye a mis en exergue, vendredi, la stratégie de prévention et de contrôle ayant permis au Sénégal d'être à l'abri de la grippe aviaire.

"Les évènements survenus en 2016 avec l'infection de plusieurs pays ouest africains par l'Influenza aviaire hautement pathogène ont montré la pertinence et l'opportunité des dispositions prises par le Sénégal qui en est encore indemne", a t-elle déclaré.

Le ministre s'exprimait à l'occasion d'un atelier sur la validation du plan d'intervention d'urgence révisé contre l'influenza aviaire hautement pathogène ainsi que les procédures opérationnelles standards.

Aminata Mbengue Ndiaye a par ailleurs souligné que les multiples risques de dissémination de la maladie étaient liés aux changements climatiques, aux comportements humains, mais surtout dans les contacts avec les animaux.

La vigilance doit être maintenue car le risque est toujours là, a dit Aminata Mbengue Ndiaye.

"C'est dans ce contexte que le renforcement de l'élevage exige la surveillance épidémiologique intégrée, mais également la prévention et le contrôle harmonisés et coordonnés des maladies à fort impact sanitaire et économique", a indiqué le ministre.

Ceci doit être appliqué à l'interface homme- animal-environnement aux niveaux national et régional, a t-elle estimé.

"La stratégie de prévention développée par le Sénégal nous a permis d'être à l' abri de l' Influenza aviaire notamment sur l'interdiction de l'importation des produits de l'aviculture et des matériels avicoles usagés, mais aussi grâce au renforcement de la vigilance aux frontières et des capacités de diagnostic du laboratoire National de l' Elevage et de Recherches vétérinaires", a relevé le ministre.

Le Sénégal va poursuivre et renforcer ses actions en matière de prévention et de lutte contre la grippe aviaire, avec notamment l'appui de l'Alliance tripartite OIE (World organisation for animal Heath)-FAO-OMS.

"Ces actions se feront autour d'un plan réactualisé et orienté vers l'approche pluridisciplinaire et multisectorielle de la prévention et

de la lutte contre la grippe aviaire et l'appui à la filière avicole dans le renforcement des capacités en matière de biosécurité, etc", a assuré le ministre.