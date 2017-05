Sénégal: Forte croissance du secteur aviaire entre 2000 et 2013 (expert)

Dakar — L'aviculture a enregistré une croissance fulgurante en Afrique de l'Ouest, passant de 290 millions de têtes en 2000 à 555 millions de têtes en 2013, soit un taux de croissance de 90%, a indiqué vendredi Youssouf Kaboré, le chef d'équipe du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontières (ECTAD) de la FAO.

"Le secteur avicole est passé de 290 millions de têtes en 2000 à 555 millions en 2013, soit un taux de croissance de 90% sur une période de 13 ans, soit 7% par an", a-t-il dit, citant des études de la Base de données statistique d'entreprise ( FAOSTAT, en anglais ) de l'Organisation des Nations unies pour l' alimentation et l'agriculture (FAO).

M. Kaboré s'exprimait en marge de l'atelier de validation du plan d'intervention d'urgence contre l'influenza aviaire hautement pathogène.

Le chef d'équipe de l'ECTAD de la FAO au Sénégal a souligné que l'aviculture joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre socio-économique, alimentaire et nutritionnel des populations rurales, en particulier les femmes.

Le Plan d'intervention d'urgence contre l'Influenza aviaire hautement pathogène comporte des informations pour le déploiement rapide et efficaces des ressources humaines et matérielles dans le but de circonscrire efficacement la maladie et d'élimer l'infection, a expliqué Youssouf Kaboré.

"C' est un programme de 45000 dollars environ qui, depuis l'année dernière, nous a permis de mettre en place un certain nombre d'activités, dont la mise à jour du plan d'intervention et d' urgence validé aujourd'hui mais également l'élaboration des procédures opérationnelles standards", a-t-il précisé.

Cet appui de la FAO au ministère de l'Elevage et des Productions animales a permis de mettre à jour l'ensemble de ses plans de préparation pour faire face à une éventuelle introduction du virus Influenza aviaire au Sénégal depuis l' année dernière , a-t-il dit.

Il a aussi cité l'appui à la restructuration du mécanisme d'indemnisation des aviculteurs qui constitue, à l'en croire, un aspect important. Selon lui, un exercice de simulation pour tester en salle le plan d'intervention d'urgence est prévu la semaine prochaine afin de finaliser ce programme.