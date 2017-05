Sénégal: Nutrition - Vers l'adoption d'une méthodologie consensuelle par les acteurs

"Et même du point de vue de la productivité, il est avéré qu'un enfant victime de malnutrition pendant une période de sa vie peut être moins productif quand il devient adulte qu'un autre enfant qui n'a pas été victime de malnutrition", a insisté M. Ndiaye. Il a également souligné les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la malnutrition.

Il a indiqué que les conséquences de la malnutrition peuvent avoir des répercussions sur la santé de l'individu et, par conséquent, sur sa capacité d'éducation et de formation.

Selon lui, la nutrition impacte "négativement" sur la vie de la population et de la santé en général. Dans le monde, plus de 45% des décès des enfants de moins de cinq ans sont dus à une cause liée, plus ou moins, à la malnutrition, a-t-il relevé.

Dans une dynamique de concertation et de partage, ils ont relevé qu'il n'y a pas, jusque-là, une méthodologie éprouvée d'analyse et de suivi budgétaire des dépenses de santé qui soit consensuelle, a expliqué Cheikh Pathé Fall, du secrétariat national de la Plateforme SUN.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.