Congo-Kinshasa: CAF-C1 - L'AS VClub battue par l'Espérance (1-3)

Le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo exprime son… Plus »

En infériorité numérique malgré les changements opérés, la défense de VClub est pilonnée par l'Esperance. Deux ballons sur le montant et la transversale et Nelson Lukong qui gagne son duel face à face contre un attaquant tunisien. Mais, les actions de feu pleuvent sur le goal de Vita Club, qui finit par encaisser le 3e but à la 87e minute par Anice Badri. Score final: 3 buts à 1.

En deuxième période les Espérantistes se projettent une fois de plus devant et Bangala est sanctionné d'un 2e carton jaune pour tacle par derrière sur le tendon de son adversaire. Le carton rouge lui est brandi.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.