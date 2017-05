Burkina Faso: JNP 2017 - Le président du Faso "rend hommage" au monde rural

Grace à eux, nous pouvons manger dans ce pays, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui les burkinabè peuvent assurer la sécurité alimentaire et même exporter. Je voudrais leurs rendre un hommage particulier. Nous sommes en début de saison pluvieuse, je les encourage à continuer dans cet lancé pour que nous puissions améliorer et utiliser les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve ailleurs. Je félicite tous ce qui sont venus, les semenciers, ceux qui font la transformation locale, ceux font élevage, ceux qui nous ont montré les produits de la pisciculture. Nous avons bon espoir que si un soutien est apporté à ces populations, il est possible de réussir dans le domaine de l'agro-sylvo pastoral».

