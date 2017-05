Maroc: Soutien au financement des entreprises marocaines

Lancement à Casablanca de la troisième Cohorte d'élite Maroc

La Bourse de Casablanca a lancé récemment à la métropole économique, la troisième Cohorte d'élite Maroc avec pour objectif le soutien au financement des entreprises marocaines.

Avec cette troisième cohorte, le Programme Elite Maroc, mis en place en partenariat avec le London Stock Exchange Group (LSEG), s'élargit davantage et continue de susciter la confiance des entreprises marocaines, a souligné à cette occasion le directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji. Et de relever qu'à ce jour, ces 35 entreprises opèrent dans 11 secteurs et enregistrent un chiffre d'affaires qui s'élève à 10 milliards de dirhams, rapporte MAP.

Ainsi et après le lancement réussi du programme en avril 2016, la Bourse de Casablanca poursuit son développement et lance la troisième cohorte du programme, avec 11 nouvelles entreprises portant à 35 le nombre total d'entreprises bénéficiant du programme au Maroc, a-t-il précisé.

"ELITE Maroc a pour vocation de doter les entreprises marocaines des outils qui leur permettent de répondre aux exigences du marché financier et d'accéder à ses sources de financement pour se développer, a fait savoir M. Hajji, ajoutant qu'il leur offre une visibilité au-delà des frontières, notamment en Afrique avec plus de perspectives d'expansion et de croissance.

Par ailleurs, la première cohorte d'ELITE Maroc va entamer la deuxième phase "Get Fit" du programme. Les entreprises procéderont à l'évaluation de leurs systèmes organisationnels et financiers afin d'initier les changements potentiels, de consolider les pratiques de communication sociale et financière et de soutenir le développement d'un business plan et d'une "equity story ".

Cette rencontre a également été l'occasion de présenter la première édition du "Companies to inspire Africa", réalisé par le London Stock Exchange Group. Cette publication met la lumière sur 343 entreprises de 42 pays africains qui affichent une croissance rapide et dynamique.

L'ensemble des 24 entreprises, qui constituent les deux premières cohortes d'ELITE Maroc, ont été sélectionnées pour faire partie des entreprises qui inspirent l'Afrique et bénéficient, ainsi, d'une visibilité internationale et régionale.

ELITE est un programme qui a été développé par le London Stock Exchange Group pour la première fois en 2012 par sa filiale Borsa Italiana en Italie. Le programme a été adapté et mis en place au Royaume-Uni en 2014 et dans plusieurs pays d'Europe en 2015. Le Maroc est le premier pays non européen où ELITE a été déployé.