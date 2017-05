Maroc: L'Autorité marocaine du marché des capitaux valide le projet d'offre publique de retrait d'Axa Crédit

Le ministre délégué chargé de la Réforme administrative et de la Fonction publique… Plus »

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n 26-03 relative aux Offres Publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, et après examen, l'AMMC déclare recevable l'OPR et demande à la BVC de reprendre la cotation de la valeur Axa Crédit le 11 mai courant.

Selon l'AMMC, l'OPR vise l'acquisition des actions Axa Crédit non détenues par Axa Assurances Maroc, soit 218.422 actions, au prix unitaire de 310 dirhams, rapporte la MAP. Les actionnaires d'Axa Crédit auront la possibilité d'apporter, intégralement ou partiellement, leurs actions à l'offre, relève la même source, notant que l'initiateur de l'opération, s'engage à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions apportées à l'OPR par les actionnaires de la société.

