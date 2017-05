Afrique Centrale: 35 auditeurs de 14 nationalités formés sur l'environnement sécuritaire

Dakar — Trente-cinq auditeurs venant de 14 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb ont été formés pendant cinq jours à Dakar, sur notamment l'environnement sécuritaire régional et international, a appris l'APS.

Ils ont suivi cette formation dans le cadre du neuvième Cours d'orientation pour attachés de défense et hauts fonctionnaires, organisé conjointement par le Centre de politique de sécurité de Genève, l'Etat-major général des armées et le centre des Hautes Etudes de défense et de sécurité(CHEDS). Ce cours a été clôturé ce vendredi, au Cercle Messe des officiers.

"Le cours d'orientation des attachés de défense et hauts fonctionnaires vise essentiellement à renforcer les compétences des auditeurs et améliorer leur connaissance de l'environnement géopolitique régional et international", a expliqué le directeur de cabinet du ministre des Forces armées, Demba Diouf.

Il a par ailleurs ajouté que la formation vise à assurer une préparation des futurs attachés de défense, en leur donnant les outils pouvant leur permettre de relever les défis professionnels qui vont se présenter à eux dans le cadre de leurs fonctions.

Il s'est félicité de la création, en 2013 du CHEDS, qui travaille en partenariat avec le Centre de politique de Genève qui contribue à renforcer cette coopération dans le domaine de la formation des hauts fonctionnaires civils, militaires et diplomatiques.

Par la voix de son représentant à la cérémonie, Dagmar Schmidt, l'ambassadeur de la Suisse au Sénégal, a magnifié l'importance de cette cérémonie. "Cet événement illustre l'importance des relations entre le Sénégal et la Suisse", a-t-il dit.