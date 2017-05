Angola: La ministre angolaise de la Culture à Venise

Venise (Italie) — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, est arrivée vendredi à Venise, en Italie, où elle doit assister à l'ouverture du Pavillon de l'Angola à la 57e édition de la Biennale 2017.

Durant cette manifestation culturelle, le public pourra visiter une exposition sur la Trajectoire de l'Histoire de l'Angola, réalisée selon le regard poétique du cinéma et de la musique populaire de l'artiste António Ole.

Toutes les conditions sont créées pour que l'Angola puisse exhiber, encore une fois, son potentiel artistique, a fait savoir le curateur du pavillon angolais auprès du Ministère de la Culture, Paulo Kussy. L'exposition de l'Angola, qui sera patente jusqu'au 26 novembre prochain, comprend quatre documentaires et un court métrage de l'artiste plastique António Ole. La ministre a débarqué à Venise en compagnie de la secrétaire d'Etat aux Relations extérieures pour la Coopération, Angela Bragança, de l'attaché culturel d'Angola au Portugal, Luandino de Carvalho, et du directeur du Cabinet de Communication institutionnelle et de la Presse, Marlène Gomes. Sont également arrivés vendredi à Venise, les ambassadeurs d'Angola à Rome et auprès du Saint siège, Florêncio de Almeida et Armindo do Espirito Santo, respectivement.

Durant l'événement, le public pourra également apprécier le documentaire intitulé "Sur le Chemin des Etoiles", en hommage au premier chef de l'Etat angolais, António Agostinho Neto, et "Conceição Tchiambula, Un Jour, Une Vie", qui retrace la vie d'une paysanne dans sa lutte quotidienne pour la survie de sa famille déplacée. L'Angola a remporté, lors de sa première participation à Venise, la 55 Biennale réalisée en 2013.