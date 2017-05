Burkina Faso: Le SATB au ministre Dandjinou, « c'est plutôt sur 8 points que nous nous sommes accordés pour l'instant avec le gouvernement »

Depuis le 8 mai 2017, les agents du Trésor public ont entamé une grève de deux semaines sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades à l'extérieur du pays. Ils exigent du gouvernement la satisfaction de la plate-forme revendicative minimale de leur syndicat.

Hier 11 mai, nous nous sommes rendu au Trésor public à Ouagadougou, où un piquet de grève a été installé. Une occasion pour les membres du Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB) de répondre au ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou qui, ont-ils relevé, a mal « communiqué » sur les discussions en cours relatives à leur plate-forme revendicative.

A l'issue du Conseil des ministres du 10 mai dernier, le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a, comme à l'accoutumée, fait le point des questions qui y ont été abordées. Concernant le mouvement d'humeur du Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB), il a laissé entendre que les discussions se poursuivaient et que sur les 19 points revendicatifs des agents du Trésor, le gouvernement et le SATB se sont accordés sur 16. A en croire les membres de ce syndicat, cela n'est pas exact. « C'est plutôt sur 8 points que nous nous sommes accordés pour l'instant avec le gouvernement », a soutenu Harouna Sawadogo, Secrétaire général adjoint (SGA) de la section locale du SATB de Koulouba.

A son avis, l'information donnée par le porte-parole du gouvernement qu'il a estimé « erronée », vise à démobiliser ses camarades et lui qui ont entamé leur grève depuis le 8 mai dernier, pour exiger de l'Etat, la satisfaction de leur plate-forme revendicative. Laquelle plate-forme revendicative se résume, entre autres, à l'institution d'un statut autonome des agents du Trésor, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de carrière pour les agents du Trésor, la dotation en moyens humains, matériels en quantité et en qualité, l'opérationnalisation des trésoreries principales dans les 45 provinces du pays, le renforcement du personnel des postes comptables à l'étranger, l'opérationnalisation du statut de l'Agence judiciaire du trésor (AJT), l'audit et l'expertise du siège du Trésor public sis à Ouaga 2000.

« Dans notre lutte, nous travaillons à prendre en compte l'intérêt général »

Selon les explications du SGA de la section locale du SATB de Koulouba, leur plate-forme revendicative date de 2016. A l'origine, a-t-il souligné, elle comportait 32 points qui ont été réduits à 19. Et sur les 8 points sur lesquels le syndicat des agents du Trésor public s'est entendu pour l'instant avec le gouvernement, M. Sawadogo a relevé, entre autres, le décret d'application du statut de l'Agence judiciaire du trésor (AJT), l'audit et l'expertise du siège du Trésor public sis à Ouaga 2000, l'établissement d'un plan de carrière au profit des agents du Trésor. Pour lui, il y a des points qui, normalement, ne devraient pas être portés par un syndicat. « Car cela relève de l'Administration qui doit satisfaire ces points. Nous avons jugé, dans nos actions, dans notre lutte, de ne pas nous limiter seulement à ce qui est sectoriel, c'est-à-dire, ce qui concerne nous-mêmes agents, mais de travailler à prendre en compte l'intérêt général.

Donc, dans notre lutte, nous travaillons à prendre en compte l'intérêt général », a-t-il indiqué. Et de citer en exemple, l'opérationnalisation des trésoreries principales dans les 45 provinces du Burkina qui, à son avis, profite plus aux populations qu'aux agents du Trésor. « Il faut dire qu'il y a un décret qui date de 2014 et qui instituait les trésoreries principales dans les 45 provinces. Ce décret vise à rapprocher l'Administration de l'administré, c'est-à-dire améliorer la qualité de la prestation des agents du Trésor au profit des usagers. Sur ce point, nous ne sommes pas à un point d'accord total, mais il y a eu des propositions dans ce sens », a-t-il révélé, avant de conclure que la grève se déroule en deux temps. Le premier s'étend du 8 au 12 mai et le deuxième du 15 au 19 de ce même mois.