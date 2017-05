Dans ce contexte, la priorité est accordée à l'amélioration de la sécurité nationale, mais le renforcement des structures étatiques et le développement économique du pays occupent aussi une grande place. Le ministère fédéral des Affaires étrangères soutient donc par exemple la mise en place de la police, afin de renforcer le sentiment de sécurité de la population. Par ailleurs, la Fondation Max Planck, qui bénéficie du soutien du ministère fédéral des Affaires étrangères, aide à renforcer des initiatives et des responsabilités locales en mettant sur pied un État fédéral. La réintégration des anciens combattants dans la société somalienne est également une tâche importante. Avec l'appui de l'Allemagne, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) peut préparer chaque année jusqu'à un millier d'anciens combattants à vivre dans la paix.

Sigmar Gabriel s'était déjà rendu tout récemment à Mogadiscio et à Baidoa pour se faire lui-même une idée sur place. La situation dans le pays est dramatique, a-t-il déclaré. La population souffre des conséquences de la guerre et de la guerre civile. La sécheresse persistante aggrave encore la détresse de nombreux habitants.

