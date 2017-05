Sénégal: Gaz et pétrole - Après le Sénégal, Total surfe aux larges des côtes mauritaniennes

D'ailleurs, selon la presse sénégalaise, le ministre sénégalais de l'Energie, Thierno Alassane Sall, a été limogé par le président Macky Sall pour avoir tout simplement exigé que Total paye un ticket d'entrée un peu plus élevé sachant que le pétrole et le gaz dans cette région ont été déjà découverts par des pionniers (Kosmos Energy) et des juniors pétroliers (dont Woodsine) et que la côte mauritano-sénégalaise, notamment au niveau de la frontière maritime entre les deux pays, est considérée comme une zone à très fort potentiel pétrolier et gazier.

Il est à noter aussi qu'à la différence de sa situation au Sénégal, Total possédait déjà des permis d'exploration de pétrole en Mauritanie. Il détient ainsi le permis d'exploration C9 d'une superficie de 10.150 km2 en mer profonde et contiguë au nouveau permis, et un autre en terre Ta2 portant sur une aire de 12.500 km2 au niveau du bassin de Taoudeni (nord).

De même qu'au Sénégal, Total détiendra une participation de 90% et le reliquat sera détenu par la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier (SMHPM).

Les découvertes de pétrole et de gaz au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie par le pétrolier américain Kosmos Energy semblent donner de l'appétit au géant pétrolier français Total.

