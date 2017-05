Ile Maurice: Frais d'examens du SC & du HSC - Le flou subsiste autour des 90 % de présence

«Les élèves qui vont payer pour les examens sont ceux qui n'ont pas respecté le taux de présence. Est-ce qu'ils auront le droit de concourir ? Nous n'avons pas la réponse. En payant pour les examens, les parents officialiseront le fait que ces élèves n'ont pas respecté le taux de présence. Ceci aurait-il des implications légales ?» s'interroge-t-il. Il ajoute que les règlements sont clairs : un élève qui s'est absenté plus de dix jours en Lower VI et en HSC respectivement, ne peut concourir pour une bourse d'études.

Car le gouvernement subventionne uniquement ceux qui en sont à leur première tentative et ceux qui bénéficient d'aides sociales. Les frais oscillent entre Rs 7 000 et Rs 10 000 pour les examens du SC et entre Rs 11 000 et Rs 14 000 pour ceux du HSC.

Une nouvelle circulaire du ministère de l'Éducation a atterri dans les collèges lundi. Celle-ci fait mention que cette année-ci, le taux de présence, dans le cadre des examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC), sera calculé jusqu'au 30 juin. Les élèves qui n'ont pas respecté ce règlement devraient s'acquitter du paiement bien avant la tenue des examens (NdlR, contrairement à l'année dernière, où les examens ont eu lieu avant et le paiement après).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.