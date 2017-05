Ile Maurice: Aviation - Un tour en hélicoptère à partir de Rs 30 400 !

Il fait ressortir que fin juillet, un second hélicoptère va desservir Maurice. Trois pilotes seront basés en permanence dans l'île. L'un d'eux est déjà chez nous et apprend l'histoire de Maurice. Il est guidé par le Chief Operating Officer Meganathen Veerasamy. «Outre de transporter les passagers, le pilote doit connaître l'histoire du pays afin de la transmettre aux passagers qu'il véhicule», explique Fabrice Lourme.

Le transfert coûtera entre 800 et 1 200 euros (entre Rs 30 400 et Rs 45 600). Pour les vols touristiques, trois gammes sont proposées. Il faudra compter 800 euros (Rs 30 400) pour 20 minutes, 1 600 euros (Rs 60 800) pour 40 minutes et 2 400 euros (Rs 91 200) pour une heure. L'hélicoptère peut transporter six passagers.

Des transferts de l'aéroport à l'hôtel et vice versa, ou encore d'un hôtel à un autre, et des vols touristiques. Ce sont là les services qu'offre la compagnie réunionnaise Corail Hélicoptères depuis qu'elle s'est implantée à Maurice il y a un mois. Fabrice Lourme, Accountable Manager de la société, a rencontré la presse jeudi 11 mai pour une présentation des services offerts.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.