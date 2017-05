Congo-Brazzaville: Mois de l'Europe - Plusieurs activités marqueront l'évènement à Brazzaville

La semaine du cinéma européen sera également organisée en partenariat avec les maires de six arrondissements (Bacongo, Makélékélé, Poto-Poto, Moungali, Talangaï et Mfilou-Ngamaba, avec le soutien de la mairie de Brazzaville. Cette première édition itinérante sera marquée par la projection des films en version originale sous-titrée en français.

Ouvert au grand public, le Forum des projets sera l'une des activités phare retenue pendant ces journées. L'objectif est de mettre à l'honneur la coopération entre l'Union européenne et le Congo. A cet effet, les équipes du service de la coopération de l'Université Marien-Ngouabi animeront un stand « Erasmus », en rapport avec la célébration du 30ème anniversaire de ce programme de mobilité et de bourse européenne.

Il est prévu aussi une réunion de haut niveau, notamment, le 6ème Comité conjoint de l'APV FLEGT. L'accord volontaire de partenariat FLEGT (APV) est un accord international bilatéral entre l'Union européenne et un pays exportateur de bois dont le but est d'améliorer la gouvernance forestière du pays et de s'assurer que le bois importé dans l'Union européenne remplit toutes les exigences réglementaires du pays partenaire. C'est en 2010 que le Congo a signé l'APV FLEGT avec l'Union européenne afin d'améliorer sa gouvernance forestière.

A Brazzaville, le mois de l'Europe sera lancé officiellement le 15 mai lors d'une réception à l'ambassade de l'Union européenne où plusieurs invités de marque issus d'horizon divers y sont conviés. Ensuite, une journée sera consacrée dans le cadre de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cette année encore, l'ambassadeur de l'Union européenne, Saskia De Lang aura un déjeuner de travail avec les représentants des principales associations de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT).

