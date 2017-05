En attendant la reprise du procès de Blaise Compaoré et son dernier gouvernement, prévue pour le 15… Plus »

Ensuite viendra le deuxième temps fort. C'est le 28 mai exactement, la parole vous sera donnée pour décider et confier le sort de vos communes aux prétendants qui vous auront convaincus de la solidité de leurs projets et de leurs offres.

Ils viendront dans vos communes, pour vous parler et vous expliquer pourquoi ils veulent vos votes et quelles sont les solutions qu'ils proposent à vos problèmes, vos préoccupations et vos aspirations aux développements et à l'amélioration de vos conditions de vies.

Je voudrais avant tout, vous remercier de votre sens élevé de la citoyenneté et de l'intérêt supérieur de vos communes respectives. C'est ce sens de la responsabilité qui nous a permis de franchir les étapes capitales du processus, alors que dans nombre de communes, les appréhensions et les craintes étaient très fortes.

