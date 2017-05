Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Me Bernard Marie entendu «under warning»

La commission anticorruption poursuit son enquête entourant le blanchiment d'argent pour le compte du caïd notoire Peroomal Veeren.

Ce dernier, qui purge une peine de 34 ans de prison, est à l'origine de la convocation de Me Rex Stephen au siège de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) à Moka la semaine dernière. Le prisonnier avait fait parvenir au cabinet de l'homme de loi, le lundi 24 avril, une somme de Rs 1,5 million pour les éventuels appels en justice. Hier, c'était au tour de Me Bernard Marie, qui travaille au cabinet de Me Stephen, d'être entendu par des enquêteurs de l'ICAC.

C'est en présence de ses hommes de loi, Mes Antoine Domingue et Yatin Varma, que Me Bernard Marie a donné sa déposition under warning. Cette affaire fait suite à l'interrogatoire de Nawaz Aboobakar, clerc de Me Rex Stephen. Cela, suivant une information de l'ICAC selon laquelle une grosse somme d'argent avait été envoyée au bureau de son employeur. Le clerc devait alors confirmer l'information. Nawaz Aboobakar avait expliqué qu'une femme était venue déposer l'argent. Selon lui, il avait remis la somme de Rs 50 000 chacun à trois avocats juniors du cabinet de Me Stephen, dont Me Bernard Marie.

Inculpation reportée

Vendredi dernier, à l'issue de l'interrogatoire de Me Rex Stephen, une perquisition avait été faite à son bureau à l'Astor Court, Port-Louis. Une somme de Rs 748 500 avait été retrouvée dans une armoire. Le même jour, en début de soirée, l'ICAC avait fait une demande au bureau du commissaire de police pour que Me Rex Stephen et son clerc soient arrêtés pour blanchiment d'argent, ayant commis un délit sous les articles 3 et 5 du Financial Intelligence and AntiMoney Laundering Act.

Toujours dans le cadre de cette enquête, l'inculpation provisoire qui devait être logée hier contre les frères Aslam et Amir Aulum, soupçonnés de blanchiment d'argent de par leur mode de vie et leurs biens, a été reportée à aujourd'hui. Ils ont été interpellés mercredi matin.

Aslam Aulum, aussi connu comme Gro Kowle, était dans les locaux de l'ICAC hier, en compagnie de son avocat, Me Shameer Hussenbocus, pour remplir certaines formalités. Son frère, Amir Aulum, y était lui aussi, avec Me Naushaad Malleck. Il a été emmené dans une de ses maisons à Pailles pour une fouille. Aslam Aulum a déjà purgé une peine pour trafic de drogue. D'ailleurs, il a fait la connaissance de Peroomal Veeren dans l'univers carcéral. Initialement, sa peine était de 45 ans. Mais après qu'un article du Dangerous Drug Act avait été amendé, elle a été réduite à 14 ans.