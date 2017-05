Cameroun: Tony Smith, le jeune entrepreneur camerounais proche de Macron

Né au Cameroun en 1987, Tony Smith a étudié à l'Université de Seattle. Ce jeune entrepreneur, qui a débuté sa carrière au Cameroun, s'est installé aux États-Unis où il débute une carrière chez Boeing avant de devenir Directeur de la stratégie et du marketing global chez Microsoft.

Directeur de Limitless Electronics, Tony Smith, après avoir quitté Microsoft, a mis en place sa propre structure spécialisée dans les technologies nouvelles. Après la sortie de sa tablette Limitless Mind Tab 3G lancée en 2011, ce jeune entrepreneur a rapidement conquis le marché de l'électronique. Tablettes numériques, portables et écrans plats, la technologie développée par le jeune informaticien Camerounais va très vitre côtoyer celle des géants comme Samsung, Sony et Apple avec à son actif, 580 personnes employées dans 24 pays au monde dont 17 en Afrique.

Présent dans le classement du top 100 de l'Institut Choiseul, Tony Smith est un leader économique appelé à jouer, prochainement, un rôle majeur dans le développement économique du continent. Le jeune informaticien collabore également depuis des années avec le président Français élu Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé à La Nouvelle Expression (LNE) dans son numéro du 5 mai 2017, Tony Smith revient sur les circonstances de sa rencontre avec Emmanue Macron. « Je fais la rencontre d'Emmanuel Macron dans le cadre de mes fonctions de président du Forum mondial de l'électronique qui rassemble l'ensemble des fédérations qui régissent l'électronique dans le monde et donc, l'agence française », a dit Tony Smith.

Il jouera les facilitateurs des échanges entre les entreprises françaises et les membres du forum suscité. Sa première rencontre avec Macron aura lieu lors d'un dîner de leaders de technologies auquel Macron a pris part. « C'est le début d'une longue collaboration, car les deux hommes auront d'autres occasions de rencontres. Ainsi Tony Smith sera parmi les personnes qui ont oeuvré aux côtés de Macron pour sur mise en oeuvre de sa plateforme basée du le progrès économique et l'innovation », souligne le journal. Un tour sur la page Facebook de Tony Smith laisse très peu de place au doute.

La photo de profil met en scène le jeune ingénieur informaticien camerounais aux côtés d'Emmanuel Macron. Le Camerounais n'hésite pas à vanter les ambitions de Macron : « il a l'intention de desserrer les règles sur le travail, en permettant aux entreprises de faire en sorte que les employés travaillent plus de 35 heures par semaine. Et il veut réduire le taux d'imposition des sociétés de 33 à 25%. Il prévoit également d'investir 10 milliards de dollars venant des holdings de l'Etat et des sociétés côtées en bourse pour financer l'industrie du futur», explique Smith.

L'ancien chef de projets à Microsoft affirme également que Macron a des projets similaires pour l'Afrique. « Nous avons notamment discuté de la mise en place des projets similaires en Afrique, parmi lesquels un salon sur l'innovation technologique qui offrira une plateforme aux Africains de venir présenter leurs idées, projets et réalisations et d'être mis en relation avec les partenaires et bailleurs de fonds », dit-il.

Parti du Cameroun pour étudier aux Etats Unis, il a passé de nombreuses années en apprentissage dans des grandes structures spécialisées dans l'électronique. De l'expérience, il en a beaucoup gagné en tant qu'employé chez Microsoft. « Je fais partie de ceux qui ont aidé Microsoft à se positionner, à concevoir de nouveaux produits. Donc, la cervelle que j'ai est meilleure que ces personnes travaillant chez Samsung ou Apple », affirme-t-il. Aujourd'hui, Limitless Electronics a élargi son champ d'activités, et se déploie dans nombreux pays où le secteur des nouvelles technologies est en véritable expansion.

Le groupe fait dans la conception et la commercialisation des téléviseurs, des smartphones, ainsi que des équipements militaires et d'autres accessoires électroniques. Il ya également une section spécialisée dans la conception des logiciels, avec Limitless Software qui évolue principalement en Inde. Tony Smith possède même une unité de production cinématographie, Limitless Creative Dual, basée à Los Angeles. Avec ce succès qu'il connait, Tony ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif : conquérir le marché mondial, notamment grâce à l'identité africaine qu'il veut intégrer à ses futurs projets. Et pourquoi pas, voir le Cameroun rejoindre un jour le mouvement des nouvelles technologies qui font bouger le monde.