Mali: Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon en appellent à Emmanuel Macron

« On sait qu'il y a eu des sommes d'argent correspondant à une part des rançons qui à ce moment-là ont disparu, poursuit-il. Ce sont assez d'éléments pour que la justice interroge les témoins concernés d'une part, mais pour que d'autre part le président Macron qui sera aussi le chef des armées nous dise ce que l'Elysée a eu à connaître de ce dossier et les ordres qui ont été donnés aux différents services à ce moment-là. »

« Vérité et justice » sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Pour les proches de nos deux confrères tués au Mali, Emmanuel Macron doit faire en sorte que l'enquête s'accélère, que tous les témoins concernés par l'affaire soient interrogés et que les coupables soient capturés vivants, jugés et condamnés.

