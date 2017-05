Libye: L'ONG Sea-Watch veut une enquête après l'incident avec les garde-côtes libyens

Pour les responsables de Sea-Watch, le droit maritime et humanitaire a été violé plusieurs fois : dans une manœuvre dangereuse des garde-côtes pour leur couper la route d'abord, et dans le retour forcé des migrants en Libye ensuite. Une plainte sera bientôt déposée auprès du tribunal maritime de Hambourg, une autre auprès de la Cour internationale de justice de La Haye, assure un porte-parole interrogé par RFI.

L'ONG allemande Sea-Watch demande une enquête indépendante sur l'incident ayant impliqué son navire de secours aux migrants et les garde-côtes libyens, jeudi 11 mai, au large de la Libye. Pour l'ONG, l'Union européenne doit éclaircir son rôle, puisque les garde-côtes libyens sont équipés et formés par la force navale européenne, l'Eunavfor.

