Ile Maurice: Aviation - Le prix des voyages Maurice-Rodrigues va fluctuer

La subvention accordée par le gouvernement sur les voyages à Rodrigues est-elle en train de disparaître ?

Selon un document du ministère des Finances, il semblerait que oui. La subvention sur le prix de ces billets diminuera. De plus, le prix du billet sur ce trajet, longtemps resté constant, fluctuera au gré des saisons.

Actuellement, le prix d'un billet vers Rodrigues est de Rs 5 400, à condition que le voyageur mauricien passe au moins trois nuits sur place dans un établissement agréé par l'Office du Tourisme de Rodrigues. Sans l'aide du gouvernement, il faut débourser Rs 8 200 pour le même trajet. Ce prix reste fixe tout au long de l'année, peu importe la saison. Il n'a pas connu de hausse pendant près de cinq ans.

À la fin de cette année, des changements seront apportés à ce plan. Le prix de ce voyage connaîtra des fluctuations, selon la basse et la haute saison. En novembre et décembre 2017, considérés comme la haute saison, le prix passera à Rs 6 220. Les prévisions du ministère des Finances vont jusqu'en 2021. À terme, le prix sera de Rs 6 470 en période creuse et de Rs 7 270 en haute saison, allant jusqu'à Rs 7 620 pour la période des fêtes de fin d'année. «Du coup, la destination Rodrigues devient comme n'importe quelle autre destination, avec des fluctuations au cours de l'année», analyse le gérant d'une agence de voyages.

Le plan de subvention et de prix fixe, qui à l'origine devaient s'étaler sur un an, seront finalement renouvelés tous les six mois. Le dernier renouvellement a été fait en décembre 2016 et prendra fin en juin 2017. Sauf que contrairement aux fois précédentes, les agences n'ont pas été prévenues deux mois à l'avance que le renouvellement de la subvention allait se faire. Si, au début, ils craignaient l'annulation pure et simple de cette pratique, ils sont quelque peu soulagés d'apprendre que tel ne sera pas le cas. «De toute façon, pour nous, cela ne change rien», fait valoir le manager de l'agence de voyages.