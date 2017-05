Ile Maurice: Bureau politique - Nouveau départ pour le Parti travailliste

Les rouges ont aussi évoqué la grève des clients du Super Cash Back Gold et des membres du Vidur Cooperative, que le parti a décidé de soutenir. En outre, certains membres voulaient des éclaircissements sur les récentes déclarations de Shakeel Mohamed et d'Arvin Boolell à la presse.

Le quartier général du Parti travailliste sera bientôt détruit et les rouges seront relocalisés. L'annonce a été faite par Navin Ramgoolam, après un bureau politique qui a duré plus de deux heures, le vendredi 12 mai. Parmi les autres décisions prises, la création d'une dizaine de commissions élargies, qui permettront aux jeunes et aux professionnels de participer à des débats d'idées.

