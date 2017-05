Ile Maurice: Belle-Vue-Maurel - Les grévistes du Super Cash Back Gold ont soif de justice

Soowantee Gobin, âgée de 74 ans, confie que sa vie a basculé du jour au lendemain. «Je travaille depuis l'âge de 12 ans. J'ai élevé des vaches. J'ai travaillé dans des champs de canne. J'ai élevé mes cinq fils. Aujourd'hui, mon seul but est de vivre une retraite aisée», lâche-t-elle, amère. Et cela fait 40 ans qu'elle a investi dans cette coopérative. Son petit-fils va se marier dans quelques mois. Cette grève, elle la fait afin de pouvoir récupérer son argent, soutenir les dépenses du mariage et payer son opération à l'œil droit...

Cette société, explique Sreekisson Gobin, regroupe des personnes qui sont issues de familles pauvres. «Nou bann dimounn mizer. Nou pé dépann lor sa kasla.» Or, depuis deux ans, tout leur argent est «bloqué» par le gouvernement. «Il y a le cas de cette fille qui a tenté de mettre fin à ses jours à Petite-Julie car ses parents ne pouvaient plus payer ses cours à l'université», lâche le porte-parole.

