Niger: «Uraniumgate» - La société civile dénonce une nouvelle entrave à la justice

Jeudi 11 mai dans l'après-midi, des assaillants non identifiés s'en sont pris au camp de la gendarmerie… Plus »

Les autorités, elles, démentent tout type de pression sur Ecobank. Les organisations de la société civile rappellent qu'avant ces déboires bancaires, elles avaient déjà fait face à d'autres entraves depuis le dépôt de leur plainte. Il y a d'abord eu l'arrestation d'un de leur leader, depuis jugé et relaxé, mais aussi le montant exorbitant de 20 millions de francs CFA fixé par le doyen des juges pour qu'il ouvre une information judiciaire, soit une somme beaucoup plus élevée que ce qui est d'ordinaire demandé.

La société civile nigérienne n'a pas de preuve, mais une certitude : si Ecobank a fait marche arrière, c'est à cause des pressions reçues. La banque panafricaine, elle, explique qu'elle s'est rendu compte après avoir ouvert le compte de la société civile que son fonctionnement était contraire à la loi, en particulier à celle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L'« Uraniumgate » fait toujours scandale au Niger. Rendue publique dans la presse locale mi-février, l'affaire concerne un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et plusieurs intermédiaires russes, libanais et nigériens.

