Ile Maurice: Sixième jour de grève pour les détenteurs du Super Cash Back Gold et Bramer Asset Management

Le décompte malheureux se poursuit pour les détenteurs du plan Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM) de l'ex-BAI, au jardin de la Compagnie.

Ce samedi 13 mai, cela fait six jours depuis qu'une dizaine d'entre eux ont entamé une grève de la faim en attendant que les autorités répondent à la lettre dans laquelle ils demandent à obtenir des garanties que tous les détenteurs de ces polices d'assurance seront remboursés. Réponse qui aurait d'ailleurs pu mettre fin à cette action.

Plusieurs personnalités politiques ont rencontré les grévistes vendredi. Notamment le ministre de la Bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur, et des dirigeants du parti mauve. Salim Muthy, porte-parole des grévistes, a déclaré à l'express, vendredi soir, que ces derniers sont déçus de l'attitude adoptée par le ministre Sesungkur. À 19 heures, le travailleur social se trouvait toujours au jardin de la Compagnie. «Il ne faut pas croire que lorsqu'on a payé une centaine de personnes, la lutte s'arrête là. Ceux qui ont obtenu leur argent sont ceux qui n'avaient pas obtenu la première tranche de Rs 500 000 en 2016. Ceux qui ont investi au sein du Bramer Asset Management ne savent pas quand ils seront remboursés», martèle-t-il.

Et d'ajouter qu'il ne compte pas baisser les bras tant que le ministre de la Bonne gouvernance ne mette toutes les garanties en écrit. «Si on ne met pas la pression sur le gouvernement, on ne va rien avoir. Je mets au défi la Financial Investigation Unit d'émettre un communiqué pour informer les grévistes de la situation réelle», a-t-il indiqué. «La grève continue. Et depuis ce matin, deux personnes ont été hospitalisées», confie-t-il. Il déplore aussi le fait que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, n'ait pas pris le dossier en main.

Le leader du Parti travailliste et l'état-major des rouges ont rendu visite aux grévistes du SCBG et BAM en début de soirée, vendredi 12 mai. Dans une déclaration à la presse, Navin Ramgoolam a félicité Salim Muthy pour sa solidarité envers les grévistes et a fait une sortie en règle contre le gouvernement.

«Ce gouvernement est une malédiction. On n'arrive pas à payer les gens au bas de l'échelle alors que des dirigeants du gouvernement ont pu retirer leur argent de la Bramer Bank avant sa fermeture», a-t-il dit. Il devait déclarer qu'une fois au pouvoir, il mettra une commission d'enquête sur cette affaire.