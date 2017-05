Madagascar: Partenariat stratégique - Air Austral rassure le personnel d'Air Madagascar

La flotte d'Air Madagascar doit être renforcée.

Le partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral prend son envol. Mercredi dernier, une délégation conduite par Joseph Brema Directeur Général Adjoint d'Air Austral a rencontré les cadres et les partenaires sociaux d'Air Madagascar.

La rencontre qui est une initiative du Conseil d'administration de la compagnie aérienne nationale a eu lieu au restaurant Le Pavé Antaninarenina et a vu la présence des administrateurs d'Air Madagascar, Bruno Razananirina, Thierry Rakotoarison, Eric Koller, Rija Randriamanampisoa ; ainsi que du DG Hery Nirina Rakotomalala. Pour Air Austral le DGA Joseph Brema, était accompagné de Laetitia Pardieu, responsable de la Synthèse Economique.

Avenir. C'était avant tout une occasion pour les parties prenantes d'évoquer l'avenir d'Air Madagascar. « Il s'agit d'un projet de transformation cruciale pour Air Madagascar ». a notamment déclaré Joseph Brema en parlant du partenariat stratégique. Un partenariat entre deux compagnies historiquement proches, et pouvant traiter d'égal à égal, selon toujours le représentant d'Air Austral qui table avant tout sur « la valorisation des pôles d'expertises des deux compagnies ». Le Business Plan de deux ans prévu pour le redressement d'Air Madagascar tournera autour du développement des deux hubs que sont Antananarivo et La Réunion. Le business plan présenté par Air Austral prévoit une première phase de redressement d'une durée de trois ans (2017-2020), afin que la compagnie aérienne malgache puisse rétablir les fondamentaux et renouer avec les bénéfices. La seconde phase (2020-2027) sera une phase de croissance, tablant à terme sur un chiffre d'affaires de 420 millions de dollars, avec un taux de rentabilité de 4,6%.

Renforcement. Les actions prioritaires tourneront essentiellement autour de l'évolution du réseau global, la modernisation et la mise en adéquation de la flotte, le renforcement de l'offre, la mise en place de moyens renforcés et de synergies par la coopération. Parmi les domaines qui nécessitent un renforcement figurent la reconstitution des moyens financiers et la ré-adhésion au IATA Clearing House ; la mise en place d'outils de suivi et de contrôle des coûts et de la profitabilité des routes pour assurer un pilotage précis et réactif de l'activité. L'exploitation d'Air Madagascar sera, par ailleurs renforcée à travers le suivi des opérations aériennes, la gestion des irrégularités la mise en place d'une maintenance robuste, la modernisation des infrastructures et des systèmes d'informations, ainsi que la formation et le renforcement des compétences.

Complémentaires. Durant cette rencontre, le DGA d'Air Austral et son équipe ont insisté sur l'apport majeur que le personnel d'Air Madagascar sera amené à jouer dans le redressement de la compagnie malgache. « Nos domaines d'expertises sont complémentaires. Il s'agit de valoriser les compétences de chacun. Dans ce projet, le personnel d'Air Austral ne se substituera pas à celui d'Air Madagascar. « Les forces vives de chacun seront chez lui. Il y aura certainement des échanges dans des instants particuliers, par exemple sur les volets financiers ou informatiques. Inversement, en termes de maintenance, vous avez les compétences et certains atouts dont nous pouvons bénéficier», a-t-il affirmé.