Madagascar: Table ronde économique - L'appui aux exportations et l'APE au centre des débats

Outre la Table ronde, plusieurs activités ont été au programme de la Semaine de l'Europe.

Le secteur privé, les représentants du Gouvernement et les partenaires au développement de Madagascar se sont réunis hier au Carlton Anosy, pour la Table ronde économique organisée par l'Union Européenne. Cette rencontre, qui se tient tous les ans, vise à lancer des échanges entre les trois parties, en vue d'une résolution commune. Cette fois, le thème choisi par les organisateurs s'intitule « Les leviers de la compétitivité et le financement pour la croissance ». En effet, d'après les participants, les dirigeants doivent mettre en place un environnement plus propice aux affaires et aux investissements. « Il faut favoriser la création de valeur ajoutée, surtout pour les produits d'exportation », a affirmé le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Nourdine Chabani.

Actions. Pour sa part, le ministre Paul Rabary qui assure actuellement l'intérim du ministre des Finances et du Budget a mis en avant les impacts directs des actions entreprises en partenariat avec l'Union Européenne, sur le niveau de vie des populations des différents régions de la Grande Ile. A noter que ces actions concernent divers domaines comme la santé, l'éducation, l'environnement, l'eau et assainissement, l'appui aux filières, les infrastructures, l'énergie, etc. Par ailleurs, selon l'ambassadeur de l'Union Européenne, Antonio Sanchez-Benedito, les résolutions conjointes issues de la table ronde économique engendrent des actions continues, appuyées par le PROCOM (Programme d'Appui à l'Emploi et à l'Intégration Régionale). Celui-ci a également présenté les avantages des Accords de partenariat économique (APE). Nous en reparlerons.