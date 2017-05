Madagascar: Douanes - Alliance renforcée entre Madagascar et Maurice

45 ans après, la date du 13 mai 1972 ne suscite plus cette ferveur qui a animé toute une… Plus »

A noter que des efforts sont déjà entrepris par les Douanes de Madagascar et de Maurice, en vue d'une plateforme de coopération régionale en termes de renforcement de capacités et d'échanges d'informations. Durant sa mission à Maurice, le DG des Douanes, Eric Narivony a rendu une visite de courtoisie auprès de son homologue Vivekanand Ramburun, directeur du Customs Department ; ensuite avec le PDG de GasyNet a effectué une visite au DG de la Mauritius Revenue Authority (MRA), Sudhamo Lal. Au cours de l'entretien avec ce dernier, le sujet de la lutte contre les stupéfiants a été débattu.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.