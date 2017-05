Madagascar: Une commémoration faite sous haute surveillance

45 ans après, la date du 13 mai 1972 ne suscite plus cette ferveur qui a animé toute une génération enthousiaste.

Ceux qui ont participé à cette manifestation populaire ont dépassé la soixantaine et s'en souviennent avec émotion, mais n'arrivent pas à la faire partager à leurs compatriotes plus jeunes. Et pourtant, ils ont fait basculer le destin de la nation. Qu'on le veuille ou non, les événements qui ont eu lieu ont conditionné le devenir de toutes les générations qui ont suivi.

Les Malgaches de ce début du XXIe siècle ne se réfèrent que très peu à ces événements qui ont eu lieu en mai 1972 . Et pourtant, c'est toute l'orientation politique du pays qui a changé, car les habitants de la Grande Ile ont décidé de prendre véritablement leur destin en main. Il n'est peut-être pas nécessaire de parler de toutes les erreurs faites par les dirigeants qui se sont succédé au pouvoir depuis cette période, mais on ne peut que constater l'état où se trouve notre nation aujourd'hui. 45 ans après, on ne peut pas cependant occulter cette page de notre histoire. Il nous faut en tirer toutes les conséquences et analyser lucidement nos erreurs.

C'est donc dans cette optique qu'il faut commémorer cet anniversaire. Les autorités éprouvent une certaine méfiance vis-à-vis de ceux qui voudraient donner un certain relief à cette commémoration. Elles craignent des débordements. Elles redoutent que cette célébration se transforme en une véritable contestation du régime. Elles préfèrent interdire toutes les manifestations qui pourraient avoir lieu sur la place du 13 mai, devenue le symbole de la contestation des régimes en place. C'est de manière très réglementée que les anciens vont pouvoir ranimer la flamme du souvenir.

Les dépôts de gerbes se feront sous haute surveillance. Pour la majorité des Malgaches qui n'ont pas vécu cette période historique, il s'agit d'un passé lointain qui n'éveille pas de véritable émotion. Ils sont confrontés à un présent qui est difficile à supporter et ils doivent tout faire pour arriver se tirer d'affaire.