Madagascar: Claudine Razaimamonjy - Vers une nouvelle audition au Bianco

Silencieuse. « Les investigations nécessitent des vérifications et des expertises sur le terrain », a-t-on laissé entendre. Ce sont les descentes sur le terrain qui rendent difficile le travail des enquêteurs. Selon notre source, afin de boucler ces dossiers, une nouvelle audition de Claudine Razaimamonjy sera de mise, mais en raison de son état de santé, elle est pour le moment incapable de répondre à sa convocation. D'après les explications, elle refuse de coopérer à propos de ces quatre autres dossiers. « Lorsqu'elle était gardée à vue à Ambohibao, elle restait silencieuse face aux questions des enquêteurs concernant ces quatre affaires », a-t-on fait savoir. En tout cas, dès que son état de santé s'améliorera, Claudine Razaimamonjy sera non seulement placée sous mandat de dépôt à la prison d'Antanimora, mais elle sera également auditionnée de nouveau au siège du Bianco à Ambohibao.

Au cours d'une rencontre avec la presse, le Directeur général du Bianco, Jean Louis Andriamifidy a déclaré qu'en plus des deux dossiers déjà transmis au parquet de la Chaîne Pénale Anti-corruption, quatre autres affaires de corruption, de détournement et de blanchiment d'argent, impliquant la conseillère spéciale du président de la République sont en cours à Ambohibao. A cet effet, les enquêteurs du Bianco ont déjà remis une convocation à la propriétaire de l'hôtel « A&C » et à ses avocats. A entendre les explications de notre source, le traitement de ces quatre dossiers avance actuellement à une vitesse grand V.

