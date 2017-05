Madagascar: Ny Avo - Concert de promotion de l'album « Lehibe ny finoako »

45 ans après, la date du 13 mai 1972 ne suscite plus cette ferveur qui a animé toute une… Plus »

En effet c'était en 2011 que tout a commencé. Depuis, il chante plusieurs styles musicaux, tels que le country, le reggae slow, le tsapiky, ou le salegy. Ny Avo n'a rien à envier aux autres artistes évangéliques de sa génération. En plus de 200 concerts, des plus petits aux scènes immenses comme le Coliseum où il a partagé l'affiche avec d'autres artistes, il a fait du cheminPour sortir son album DVD « Lehibe ny foko », il donne rendez-vous à son public ce dimanche à partir de 14h au CCEsca Antanimena. Une belle occasion de découvrir son tout nouvel album, et pourquoi pas de rentrer avec le DVD !

Cela fait maintenant six ans que Ny Avo et son groupe sillonnent les églises du pays pour prêcher en chantant, puisqu'il a choisi d'évoluer dans le style évangélique.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.